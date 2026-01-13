江國賓合體超辣女團熱舞 自揭私下霸氣反差萌互動

LUVSSI(左起：菲菲、Yuri、Rina、宋宋)日前與江國賓合作演出。（隻魚娛樂提供）

女團LUVSSI 推出新單曲〈抖一抖〉，歌曲以直率的態度與強烈的節拍為開年揭開序幕，洗腦旋律搭配高能舞步火力全開；MV更邀請戲劇一哥江國賓驚喜出演，為作品注入滿滿戲劇張力。四位成員首次挑戰大量武打動作場面，全程親自上陣、零替身完成拍攝，從翻滾、對打到情緒演出都真槍實彈，展現新世代女團少見的硬派氣勢與專業度。

江國賓與LUVSSI共同上演一場充滿黑色幽默的「珍奶動作大片」。故事設定在神秘的「中央廚房」，沒有甜蜜下午茶，只有肅殺的談判桌，四位女孩化身神秘組織成員，將「珍珠」與「奶精」視為地下交易的最高機密，當談判破裂，整個空間瞬間化為戰場，與「國賓哥」正面交鋒，舞蹈也變成最瞎趴的必殺武器！此次視覺融入了八點檔老大、武打對決、香腸攤、檳榔攤、珍珠奶茶搖搖杯、麻將等滿滿台味文化元素，在荒謬與熱血之間堆疊出既熟悉又新鮮的視覺風格。

廣告 廣告

對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，LUVSSI四位成員皆直呼緊張及興奮。Rina分享：「從小只要回阿嬤家，就會跟著家人一起看八點檔，可以說是從小看國賓哥演戲長大的。」這次能在MV中正面對戲，讓她直呼像走進電視劇情節：「他真的很能駕馭『大哥』角色，氣勢超強。」

宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，這次能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第一個就會想到國賓哥。」談到拍攝現場，菲菲笑說國賓哥不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多。」

Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們四個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」

更多中時新聞網報導

WTT》足足等待798天 林昀儒再奪分站冠軍

大學法逾20年未修 教部將與各校討論

柯韓會請託人工生殖法 斥綠殘忍