江國賓驚喜加入女團MV無違和 曝LUVSSI：打鬥戲0替身

【緯來新聞網】女團LUVSSI推出全新單曲〈抖一抖〉，MV找來戲劇一哥江國賓驚喜出演，江國賓分享對LUVSSI的第一印象：「四位身材都很好又很高，舞蹈動作非常俐落！」他也分享，事前看了資料才知道成員們過去在啦啦隊時期就已是非常優秀的表演者，「每個女生都有很特別的個性美，她們在鏡頭前非常有自信，落落大方，連拳腳打鬥戲都沒有用替身，完成度很高、很到位，真的很敬業。」

江國賓（中）演出女團LUVSSI MV，左起為成員菲菲、Yuri、Rina、宋宋。（圖／隻魚娛樂提供）

廣告 廣告

MV中加入大量動作與對打場面，將原本荒謬幽默的「珍奶交易世界」，轉化為一場節奏緊湊的「舞力對決」，拍攝過程中也留下不少難忘回憶，江國賓透露，第一幕就讓多年沒喝珍珠奶茶的他，當天一口氣喝了好幾杯，在舞蹈橋段中，他更私下練習了多次〈抖一抖〉的舞步，並自虧道：「女孩們都很有耐心地教我這個『花甲少年』怎麼擺動身體，但我跳起來真的還是很像在做復健操。」他也大讚歌曲相當洗腦，直言一聽就忘不了，並期待MV上線時能快速衝破百萬點擊。

江國賓驚喜出演MV 經典反派老大。（圖／隻魚娛樂提供）

對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，LUVSSI四位成員皆直呼緊張及興奮。Rina分享：「從小只要回阿嬤家，就會跟著家人一起看八點檔，可以說是從小看國賓哥演戲長大的！」這次能在MV中正面對戲，讓她直呼像走進電視劇情節：「他真的很能駕馭『大哥』角色，氣勢超強！」宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，這次能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第一個就會想到國賓哥。」

LUVSSI MV融入香腸攤等台灣味元素。（圖／隻魚娛樂提供）

談到拍攝現場，菲菲笑說國賓哥不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多！」而 Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們四個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」



LUVSSI 2026年全新〈抖一抖〉已於各大數位音樂平台正式發行；MV於LUVSSI YouTube官方頻道上線。

更多緯來新聞網報導

賀軍翔演《不夠善良》遭質疑！導演道歉了 林依晨洗清小三罪名

汪建民癌末擴散暴瘦！前緋聞女友白家綺一聽變臉全說了