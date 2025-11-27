江姓軍人失聯6天獲救 台中八唐縱走存活關鍵曝

〔記者張軒哲／台中報導〕25歲的陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵21日攀登台中八唐縱走失聯，台中市消防局與國軍等昨天(26日)持續上山搜救，發現江男受困南松鶴附近溪谷；外界好奇他如何撐過這6天？他吐露，靠著背包內3條能量棒，每天只吃半條，喝溪水止渴，其實到昨天能量棒已吃完，所幸及時獲救，否則後果難料。

台中市消防局表示，21日江男獨攀和平區蝶夢八唐山路線，隔天22日凌晨2時50家人報案他失蹤，22日起大批搜救人員針對失蹤者原定路線於唐麻丹山、蝴蝶谷及八唐稜線等熱區範圍搜索，26日搜索日第5天，昨天上午9時50分，搜救人員於南松鶴山附近步道聽到求救聲及哨音，循線接近後以呼聲確認求救者姓名確為當事人，順利下切溪谷救出江男，他並無大礙。

廣告 廣告

據了解，江男因暗夜迷途山徑，不慎滑落溪谷後，包括手機、眼鏡、頭燈都噴飛山谷，身上僅剩下背包，黑夜無法求援，因見到前方有瀑布，決定待在原地待救，身上剩3跟能量棒，一天吃半根，喝溪水，因天黑後，山區低溫，他晚將帶的衣服全部穿上，圈縮著身子睡覺，靠意志力度過漫漫長夜。

江男說，墜落處與山路距離約200公尺，唯一食物是背包內的3條能量棒，所幸有山泉水和溪水，最重要的是他有隨身帶著哨子，他每天醒來就吹哨子，吸引外界注意，盼能讓救援人員聽到。

【看原文連結】

更多自由時報報導

現役軍人台中八唐縱走失聯6天奇蹟存活 獲救下山送醫了

出國旅遊在阿布達比機場轉機突遭帶走！男失聯3天 妻跨海求助

士林8旬翁走斑馬線遭公車撞死 失智妻目睹悲劇卻難還原過程

香港住宅大樓惡火連燒7棟 已知44死逾200人失聯

