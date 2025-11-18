江子翠捷運站旁隨機傷人！阿伯揮鐵棒打傷女子還襲警…壓制畫面曝光

記者莊淇鈞、吳泊萱／新北報導

新北江子翠捷運站附近發生隨機傷人案，七旬男持鐵棍揮舞打傷路人又襲警。（圖／翻攝畫面）

新北市江子翠捷運站附近驚傳隨機傷人案，日前一名70多歲江姓男子因不明原因持鐵棍隨機攻擊路過民眾，一名黎姓女子無故被打傷，嚇得立刻報警。結果員警到場，江男不但不配合調查，還持鐵棍襲警，當場被優勢警力壓制逮捕。事後江男被依傷害罪判處拘役10日、妨害公務罪判處6月徒刑，均得易科罰金。

員警密錄器拍下，江姓男子手持鐵棒在板橋區文化路二段的人行道上對著員警叫囂，雙方在路邊僵持不下，眼看員警上前，江男高舉手中鐵棒揮舞襲警，員警手持警棍反擊，最終靠著警力優勢，順利壓制逮捕江男。

原來這名70多歲的江姓男子，日前持鐵棒在江子翠捷運站附近遊蕩，還攻擊一名路過的黎姓女子，導致黎女右手臂瘀青挫傷。轄區警方獲報派出葉姓員警等4名警力到場處理，期間江男揮舞鐵棍襲警，造成葉姓員警頭部鈍傷、左手腕挫傷，江男被依現行犯逮捕，新北地檢署偵結後依傷害及妨害公務起訴。

男子看到員警到場後，變本加厲揮舞鐵棍，過程中打傷1名員警。（圖／翻攝畫面）

江男落網後先是辯稱因黎女口出惡言才揮棍攻擊對方，但庭審期間又改口自己只是拿著鐵棍，並未攻擊任何人，反控遭黎女追打，又因員警往他的方向直衝而來，導致他跌倒，隨後就被警方壓制。

法官檢視相關監視器畫面及警方密錄器畫面，以及黎女等相關人證詞後，不採信江男說法，認為江男先是隨機攻擊路過的黎女，又攻擊到場處理的葉姓員警，涉犯傷害罪，考量二人傷勢均屬輕微，且江男使用的是危險性較低的鈍器，依傷害罪判處10日拘役。另，意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判處6月徒刑，兩罪均得易科罰金；全案可上訴。

