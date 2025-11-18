江子翠站爆隨機攻擊！嫌犯竟持鐵棍揮擊女路人後襲警

即時中心／徐子為報導

驚傳隨機暴力事件再度發生，一名男子日前在新北市江子翠捷運站附近持鐵棍隨機攻擊路人，造成一名女性路人手臂瘀青受傷。警方獲報後出動，在距離案發地點700公尺處逮到嫌犯。然而，嫌犯不僅拒絕配合，還以鐵棍攻擊，導致員警受傷。

新北市警方指出，海山分局於去（2024）年9月6日晚間接獲民眾報案，稱板橋區文化路有一名女子遭到陌生男子持鐵棍攻擊，警方到場後迅速將男子壓制、逮捕，並移送偵辦。



據了解，黎姓女子當日晚間與友人行經板橋區文化路二段，於過馬路時遭到江男無故持鐵棍毆打，導致其右手臂瘀青挫傷。轄區江翠派出所接獲報案後，立即派遣葉姓員警等4名警力到場，惟江男仍不斷揮舞鐵棍，經多次喝令其將鐵棍放下，仍不聽勸阻，持續作勢攻擊，員警遂使用強制力將其壓制。



過程中江男持鐵棍攻擊葉員，導致葉員頭部鈍傷、左手腕挫傷，當場依傷害暨妨害公務現行犯將其逮捕，另外黎女也對江男提出傷害告訴，全案訊後移請新北地檢署偵辦。

新北地方法院判決日前出爐，江嫌犯傷害罪，處拘役10天，得易科罰金，又意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，處有期徒刑6個月，也得易科罰金。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

