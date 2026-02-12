江宏傑想哭！HUR+成員「驚人怪力」讓錢薇娟驚呼：大法師！ 《全明星》女狀元芳芸霸氣喊 ALL IN

《最強的身體》鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場。好看娛樂提供

大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出全新第27集，迎來女單、混合團體戰最狂對決。本集繼續在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾，氣氛沸騰，為選手們熱情應援。「紅白兩隊」最終戰誰能奪冠？而女單戰況更是進入白熱化，大來賓錢薇娟錢姐分析說道：「我覺得關鍵是在三、四名。」

芳芸霸氣喊 ALL IN。好看娛樂提供

曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸，此次代表白隊出賽，面對紅隊來自女團 HUR+ 的強悍女力裴頡緊追不放，她霸氣放話：「我就是 ALL IN 直接衝了，多一秒是一秒！」隊友龍語申也力挺表示：「芳芸說划船她沒有優勢，我說沒關係，後面我來扛！」展現絕佳團隊默契。

江宏傑坦言：「打球超怕輸女生。」一席話讓錢薇娟笑翻。好看娛樂提供

同樣代表紅隊的 HUR+ 另一名強力女將 C.Holly，在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行，讓錢薇娟忍不住驚嘆：「C.Holly 根本是使出大法師的推法！」而昔日《全明星運動會》人氣選手阿樂卻意外卡關，也讓戰況更加膠著。

C.Holly在推雪撬項目中展現驚人怪力。好看娛樂提供

在拋沙袋項目中，百萬 YouTuber「酷的夢」對上富邦悍將應援團長Travis崔維斯，雙方實力相當、誰也不讓誰，火花四射。看到偶像團體ALL IN 5的董哲瑋與芳芸形成激烈拉鋸，主播徐展元也忍不住笑說：「旁邊女生跟他拉，他壓力真的很大啊！」江宏傑也坦言：「我們打球真的超怕輸給女生的。」一席話讓錢薇娟笑到合不攏嘴。

《最強的身體》江宏傑、錢薇娟想哭。好看娛樂提供

紅白兩隊競爭進入最後白熱化階段，選手們拚到最後一刻，讓現場氣氛緊繃又感人。江宏傑看著選手們全力以赴，感性表示：「我有點想哭耶！」錢薇娟也深有同感直呼：「真的好感動！」

這場集結演藝圈、網紅界與職棒應援團的頂尖對決，並由健身界元老「楷教練」與「林三福」擔任場邊主持，以最專業犀利的視角解說這場體能巔峰之戰在鳳山體育館熱血引爆，最終究竟是紅隊能憑藉爆發力奪冠，還是白隊能靠著韌性逆轉？請務必與全場千名觀眾與重量級嘉賓將共同見證《最強的身體》王者誕生。



