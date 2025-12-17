江宏傑曝見「粿王婚外情」心聲 被拱與范姜彥豐在一起：很快樂

江宏傑覺得在Threads上海巡蠻有趣的。劉耀匀攝

江宏傑今（17日）出席《客家廚房》第二季媒體活動，針對好友粿粿與范姜彥豐的婚變風波首度發聲。他表示每個家庭都有各自需要面對的課題，自己不便多做評論或打擾，並透露雙方已有一段時間沒有聯繫。

應對網友創意配對表示感謝

對於近期有網友開玩笑提議讓他與范姜彥豐「在一起」，江宏傑幽默回應，看到貼文當下的反應就如他在社群上的留言一樣，僅覺得「謝你囉」。他讚賞網友非常有創意，自己偶爾透過社群網站「海巡」瀏覽評論，從中獲得了不少快樂，感謝大眾的關注。

江宏傑出席活動。劉耀匀攝

祝福李玉璽婚訊並強調現階段單身

今日同門藝人李玉璽宣布與許允樂結婚，江宏傑也大方送上祝福。至於外界關心他個人的感情動向，江宏傑再次強調目前仍是單身狀態，對於感情抱持順其自然的態度，現階段的生活重心主要放在陪伴家人以及演藝事業的發展上。



