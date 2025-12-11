江宏傑比手畫腳克服語言隔閡 韓國廚師李元日認：充滿挑戰

江宏傑（右）與廚師李元日再度合作。（圖／中天提供）

台韓攜手合作的實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》集結原班底Super Junior利特、温昇豪、李元日主廚及江宏傑，再加入少女時代孝淵、陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡主廚、百萬YouTuber喜飯，吸睛度破表。這一季節目採分隊形式，以良性競爭為主軸進行團隊對決。其中江宏傑再次擔任二廚，由於媽媽是客家人，加上參與節目錄製，加深他與客家料理的連結度，他坦言：「透過節目把客家菜帶到韓國，讓更多人了解客家文化的魅力，我覺得很特別也很有意義。」

接到第二季的邀約時，江宏傑興奮又期待，也因為有第一季的經驗，不只節奏掌握得更精準與其他成員的合作也更自然，即使第二季加入不少新成員，但他覺得完全沒有生疏感，很快就找到彼此合作的模式。不過語言問題確實需要克服，「我在內場是跟韓國主廚趙序衡一起配合，剛開始在溝通上稍微困難，也因為這樣我們就開始用寫的或是比手畫腳，反而變得很好玩，也建立更多默契。」回想節目中最讓他印象深刻的料理，是一道結合客家鹹湯圓與義式奶油醬的創意菜，他形容：「聽起來好像很衝突，吃起來卻很和諧，既有義式風味，又保留客家鹹湯圓的香氣。」

江宏傑媽媽是客家人。（圖／中天提供）

韓國廚師李元日對於客家料理依各地特色發展出不同的醃漬、保存食物方式，這些食物不僅風味十足，也讓他學到很多，他表示：「我深深感受到客家料理的精髓是來自於長時間累積的傳統食材與料理方式，這次能夠盡情使用我非常喜歡的『醃漬芥菜』，真的很開心。」聊到新成員，李元日特別提到首次擔任二廚的孝淵，「她非常喜歡料理，但沒有商業廚房大量快速製作的經驗。拍攝中必須長時間重複同一動作，她有時累到蹲著休息、眼神放空，雖然有點心疼，但也覺得她非常可愛。」

另外李元日也分享：「這次在語言不完全通的情況下，要接待大量客人，必須用手勢、身體語言、以及自己僅知道的幾句話去努力溝通，讓客人感到滿意。」過程充滿挑戰，但他很享受其中，對他而言當客人露出微笑時，就能知道他們是否真正滿意我們的料理。他也發現這次的團隊氛圍有競爭卻又不失溫暖，「在激烈的火花中，也有很多讓人會心一笑的瞬間，希望大家都能感受到我們的努力與歡笑。」《廚師的迫降：客家廚房2》每週日晚間10點在中天綜合台播出；每週日晚間8點在客家電視播出。

李元日（左）與首次擔任二廚的孝淵。（圖／中天提供）

