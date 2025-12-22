江宏傑福原愛「年收入差37倍」！昔被封格差婚 女方再婚懷孕他回應了

娛樂中心／綜合報導

福原愛2021年與江宏傑離婚後，近日接受日媒《女性SEVEN》專訪證實再婚懷孕，對象正是當年與她爆出不倫戀的「橫濱男」。回顧福原愛與江宏傑戀情，身為桌球天后的福原愛，世界排名曾高居第4名；相較之下，江宏傑雖在國際賽事也有亮眼表現，但身分地位仍存在明顯差距，日媒更指出兩人年收入相差37倍，導致這段婚姻一度被外界視為「格差婚」。

江宏傑（左）與福原愛（右）一度被視為「格差婚」。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

江宏傑與福原愛戀情起初並不被看好，不過後續接連於台灣、東京迪士尼舉辦兩場婚宴，並於婚後生下一對子女，更一同登上中國實境節目《幸福三重奏》頻頻放閃，宛如童話故事般的愛情令人稱羨。豈料好景不常，婚姻最終走向破裂，雙方一度為此對簿公堂，昔日王子公主般的愛情不再，令人唏噓。

福原愛證實再婚懷孕。（圖／翻攝自福原愛微博）

福原愛被爆出不倫戀後，儘管受訪強調與橫濱男是在離婚後交往，名聲與身價仍大受影響。反觀江宏傑事業運看漲，憑藉自然親切的螢幕形象，節目邀約與代言接連找上門。如今福原愛迎來人生第二春，江宏傑也透過經紀人大方回應「祝福」。

