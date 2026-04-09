江宏傑突嗆錢薇娟「妳會老」 唐從聖出意外重摔改變賽局

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江宏傑（右）、錢薇娟戲癮上身。《全城地圖：最強明星隊》提供



江宏傑、錢薇娟在《全城地圖：最強明星隊》中上演宛如8點檔般的狗血橋段，他更以流利台語對錢薇娟嗆聲：「妳會老！我會大！」誇張又帶點情緒的演出為緊張的競賽節奏增添輕鬆氛圍。

本周競賽移師到台視大樓進行「最強演員戲棚開戰」，首項測試賽竟與SNG車相關，讓唐從聖、馬國賢、彭小刀、阿布、龍語申、王盈凱、何依霈與黃瑄等參賽演員大感意外，直呼從未想過在電視台內也能進行體育競賽。

唐從聖（左三）挑戰跳箱摔倒出意外。《全城地圖：最強明星隊》提供

一行人進入戲劇攝影棚，驚見製作單位將拍攝場景全面改造為競賽場地，從客廳、廚房到醫院與街道一應俱全，廚房關卡以米袋取代沙包、街道關卡則用紙箱代替槓片，創意十足，而王盈凱在「紙箱弓箭步」的軟Q表現更讓主播蔡尚樺、徐凱元讚嘆。

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原先被視為劣勢的唐從聖與馬國賢也展現驚人實力，馬國賢在醫院場景的啞鈴推舉項目中動作標準、節奏穩定，獲高度評價；唐從聖則憑藉過往體操基礎，在跳箱項目中展現輕盈身手，讓錢薇娟驚呼：「太誇張了！」不過他一度失誤摔倒，跳箱也整座翻倒，為賽局增添變數。

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