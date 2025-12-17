江宏傑被拱湊對范姜彥豐 直呼「很有創意」

江宏傑、温昇豪17日出席客家電視台實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪。先前「粿王外遇風波」話題延燒，江宏傑過去是《全明星運動會》紅隊領隊，而王子邱勝翊曾是他的紅隊隊長，粿粿則是球隊經理，3人有過密集私交，被問有無給予關心，江宏傑昨說沒有，並坦言：「私下很少聯絡了。」

江宏傑過去跟日本桌球選手福原愛有過一段婚姻，昔日愛人最終分道揚鑣，各自安好。有網友認為他當初的狀況，跟現在的范姜彥豐類似，算是同病相憐，將兩人湊成一對，江宏傑聽後笑說：「我有看到這個評論，我的想法就是，謝謝大家這麼努力，網友很有創意，偶爾海巡一下，可以得到滿多快樂的。」

他昨透露，私下沒有關心粿粿、王子：「每個家庭都有要去學習的地方，包括我也是。這件事情就不方便打擾對方，也不會多做評論。」另外，跟他同門的李玉璽昨宣布跟許允樂的婚訊，江宏傑過去看到李玉璽、許允樂的互動，認為兩人相處起來很相愛，對此感到很祝福；而江宏傑離婚至今仍單身，對於感情不強求，把重心放在家人和工作上。