江宏傑被揶揄「跟范姜同病相憐」！認粿粿王子：幾乎沒聯絡了

江宏傑出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體餐敘。（客家電視台提供）

江宏傑、温昇豪今（17）日出席客家電視台台韓實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房2》媒體聯訪活動。先前「粿王外遇風波」話題延燒，江宏傑過去是《全明星運動會》紅隊領隊，而王子邱勝翊曾為他的隊長，粿粿是球隊經理，曾經跟他們有過密集私交，被問有無給予關心，江宏傑坦承，「幾乎沒有聯絡了」。

江宏傑過去跟日本桌球選手福原愛有過一段婚姻，最終分道揚鑣。就有網友認為他和范姜彥豐算是同病相憐，把兩人湊成一對搞笑，江宏傑笑說：「我有看到，我的想法就是謝謝大家這麼努力，也網友很有創意，偶爾海巡一下，可以得到滿多快樂的。」

江宏傑（左）、温昇豪今17日出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體餐敘。（客家電視台提供）

江宏傑說，私下沒有去關心粿粿、王子：「每個家庭都有要去學習的地方，包括我也是。這件事情就不方便去打擾對方，也不會去多做評論。」另外，跟他同門的李玉璽宣布跟許允樂結婚，江宏傑說，過去曾看到李玉璽、許允樂的互動，認為兩人相處看起來很相愛，很祝福；而江宏傑離婚至今依然單身，對於感情並不強求，重心放在小孩和工作上。

