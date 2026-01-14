江宏傑被日媒讚離婚5年「激變帥哥」 網友狠吐槽挺福原愛

江宏傑身為福原愛的前夫，一舉一動仍受日媒關心。（翻攝網路）

由於福原愛再婚懷孕的新聞曝光，有日媒關心到她的前夫江宏傑的近況，有最新一則報導大讚他最新戴眼鏡的貼文，稱他外表判若兩人，然後變帥不少；結果上述內容掀起網友論戰。

該篇報導以江宏傑「近照形象大變，網友驚呼『真的變好多』『反差太大』『這個帥哥是……？』」為標題，先是點出他的IG有23萬人追蹤，並且引用幾個粉絲留言包括「怎麼看都很帥」、「好想換成這張臉」、「世界第一帥」「戴眼鏡與不戴眼鏡的反差，以及他內在的知性與酷感落差，都非常有魅力」。

沒想到網友除了附和，也有不少人吐槽然後翻起舊帳，挺福原愛當初嫁來台灣但是江家沒有好好待她，也認為江宏傑沒有在旁好好守護等，導致她心死回到日本。不過也有人還是認為福原愛婚內不倫才錯，而且吐槽江宏傑根本就長那樣，哪有變帥之類。

事實上，之前福原愛對外聊起與江宏傑的那段失敗婚姻，曾坦言自己很不成熟，發現自己與別人溝通困難，始終沒能好好把想法傳達給對方，最後只能選擇放棄。至於江宏傑則先對福原愛再婚又懷孕表達祝福，至於對方提及自己與家人的部分，事後則意有所指寫道「很多事情不用解釋，大家都會明白。」

