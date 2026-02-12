江宏傑見一幕有點想哭 認了「怕輸給女生」

錢薇娟（左）、江宏傑被《最強的身體》競爭氣氛感動。好看娛樂提供



《最強的身體》本周日（2╱15）迎來女單、混合團體戰最狂對決，節目在高雄鳳山體育館進行「狂人之戰」下半場，現場湧入超過千名觀眾，紅白兩隊競爭進入最後白熱化階段，選手們拼到最後一刻，氣氛緊繃又感人，江宏傑感性表示：「我有點想哭耶！」錢薇娟也深有同感直呼：「真的好感動。」

曾奪下《全明星運動會》女狀元的芳芸此次代表白隊出賽，面對紅隊女團 「HUR+」裴頡緊追不放，她霸氣放話：「我就是ALL IN直接衝了，多1秒是1秒！」隊友龍語申也力挺：「芳芸說划船她沒有優勢，我說沒關係，後面我來扛。」

「HUR+」C.Holly在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行。好看娛樂提供

同樣代表紅隊的「HUR+」C.Holly在推雪撬項目中展現驚人怪力，甚至倒著推行，讓錢薇娟驚嘆：「C.Holly根本是使出大法師的推法。」而昔日《全明星運動會》人氣選手阿樂卻意外卡關，也讓戰況更加膠著。

在拋沙袋項目中，百萬YouTuber「酷的夢」對上富邦悍將應援團長Travis崔維斯，雙方實力相當、誰也不讓誰。看到「ALL IN 5」的董哲瑋與芳芸形成激烈拉鋸，主播徐展元忍不住笑說：「旁邊女生跟他拉，他壓力真的很大啊！」江宏傑也坦言：「我們打球真的超怕輸給女生的。」讓錢薇娟笑到合不攏嘴。

