江宏傑認了和粿粿「比較少聯絡」 被湊對范姜吐真實想法

李玉璽17日與許允樂閃電登記結婚，同門師兄江宏傑正好今日與温昇豪，一同出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪。江宏傑恭喜李玉璽遇見對的人，不過自己的感情狀況仍單身中，重心依舊擺在家庭，「不強求。」

江宏傑、温昇豪出席《廚師的迫降：客家廚房2》聯訪（圖／小娛樂）

對於婚姻相處之道，江宏傑苦笑，「叫我傳授嗎？」左思右想後，認為其實就是好好愛對方就好。另一方面，范姜彥豐十月發文指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，有網友突發奇想，將他和范姜彥豐湊對組CP，江宏傑則幽默在貼文下方回應「謝你囉」，他今天被問到此事時，笑說自己的感受就如同貼文寫的那樣，也覺得網友很有創意。

不過，粿粿、王子邱勝翊昔日都是《全明星運動會》紅隊，江宏傑坦言，已經比較少與粿粿聯絡，跟王子的互動，多半僅止於節目，事發後也並沒有特別傳訊息關心兩人，「我覺得每個家庭都有自己要學習的，包括我自己也是，我不方便去打擾跟評論。」

