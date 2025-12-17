江宏傑認與粿粿「比較少聯絡」 祝福李玉璽：遇到對的人

江宏傑（左）今與温昇豪出席《廚師的迫降：客家廚房2》記者會。黃于珊攝



江宏傑今（12╱17）與温昇豪出席《廚師的迫降：客家廚房2》記者會，恰巧同門的李玉璽宣布與許允樂結婚，他透露已有傳訊息恭喜對方，被問是否有婚姻之道想傳授給李玉璽？他尷尬笑說：「叫我傳授嗎？我想他應該也聽不進去吧！就是好好愛著對方就好了。」

李玉璽與大6歲的許允樂閃婚，江宏傑直言沒有嚇到，認為他是「遇到對的人」，還透露：「之前在我們老闆（炎亞綸）的頻道也有一起相處過，覺得她是蠻舒服的人。」

而江宏傑2021年7月和「日本桌球天后」福原愛結束5年婚姻，纏訟近3年的跨國官司也在去年3月15日宣布達成和解，被問感情現況，他直言「單身中」，被問何時會有好消息，他笑說：「再等等吧！拍個5季再來說好了。現在時間都是工作、小孩、家庭，不強求啦！我覺得現在也蠻好的，把自己生活跟家裡的小孩打理好很幸福，我現在很知足。」

之前范姜彥豐和粿粿、王子（王子）的三角風波延燒時，有網友在Threads發文：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」還釣出江宏傑本尊回應：「嗯～謝你囉！」今他笑說：「也沒有特別什麼意思，就覺得謝謝大家這麼努力，很有創意啊！我覺得他們很好玩耶！有時候海巡一下就覺得『哇』，還是得到蠻多快樂的。」

被問有與參加《全明星運動會》的粿粿聯絡？江宏傑說：「比較少啦！」至於王子，他也說：「也都沒有耶！」還說：「我覺得每個家庭都有每個家庭要學習的，包括我自己也是，所以這種事情我不方便去打擾，也不方便做評論。」

