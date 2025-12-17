江宏傑談「粿王風波」高EQ回應：都有要學習的課題 單身4年鬆口感情狀態

藝人温昇豪、江宏傑今（17）日出席實境節目《廚師的迫降：客家廚房 2》媒體茶敘。恰逢同門藝人李玉璽與許允樂稍早於社群宣布閃婚喜訊，江宏傑受訪時笑說並不驚訝：「沒有嚇到，就是遇到對的人！」至於有無傳授過來人經驗？他幽默表示：「我想他也聽不進去，好好愛著對方就好！」

▲ 温昇豪、江宏傑出席實境節目《廚師的迫降：客家廚房 2》媒體茶敘。(圖／記者郭懿慧 攝)

被問到感情狀況，離婚4年的江宏傑，感情動向持續受到關注。他透露目前仍維持單身，目前十分自在，「現在的時間都留給工作或小孩，不強求。」他強調，能將家裡的孩子照顧好就是一種幸福。近期有網友在 Threads 上將他與范姜彥豐湊成「綠帽男男CP」，對此他展現高EQ大笑回應：「第一個想法就是謝謝你！」他表示覺得網友很有創意，平時也會「海巡」留言觀察大家的反饋。

▲ 江宏傑談「粿王風波」高EQ回應：每個人都有要學習的課題。(圖／客家電視)

日前《全明星運動會》紅隊隊員粿粿、范姜彥豐與王子（邱勝翊）傳出感情風波，身為紅隊隊長的江宏傑表示，近期並未與雙方聯絡。他坦言：「每個家庭都有要學習的課題，包括我自己也是。」認為這樣的事件不便打擾，當時也正值節目宣傳期，重心多放在工作。

談及節目，江宏傑分享廚藝已有進步，出身客家家庭的他，笑稱以前一週有三、四天都在吃客家菜。溫昇豪則透露自己本就有廚房經驗，廚藝自然不在話下。

另外温昇豪也分享：「這次在韓國拍攝印象很深的是有到一個場地擺餐車，地點離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」也說：「第二次跟韓國製作單位合作，發現他們很知道要什麼畫面，所以拍攝起來很有有效率，也許願第三集可以到韓國濟州島拍攝。」

▲ 温昇豪、江宏傑曾到南北韓交界處場地擺餐車。(圖／客家電視)

問到《廚師的迫降：客家廚房 2》是否有第三季？温昇豪直言，很開心透過節目開發菜色，能在台灣連鎖餐廳進行銷售，將文化內容延續下去，甚至7-11也合作聯名冰淇淋，也是未來製作節目可以發展方向，第三季指日可待。

