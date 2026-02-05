江宏傑錢薇娟驚喜合體！百萬YTR不忍突開嗆「有夠丟臉」 關鍵主因曝

記者蔡維歆／台北報導

酷的夢（左）參戰最強的身體。（圖／好看娛樂提供）

本集迎來最終決戰，不僅是狂人的體能戰役，更是難得一見的明星對抗賽！強強聯手的紅白對抗。製作單位選擇在鳳山體育館盛大舉辦，並重磅邀請《全明星運動會》昔日領隊錢薇娟、江宏傑擔任大來賓，這對「金牌宿敵」久違的合體，讓現場上千名觀眾熱血沸騰。

錢薇娟、江宏傑「金牌宿敵」為《最強的身體》合體。（圖／好看娛樂提供）

史無前例的「紅白兩隊」對抗賽，卡司陣容堪稱史上最豪華。紅隊由「全能運動員」張庭瑚領軍，曾打破多項跳部紀錄的他，此次與金馬男配角高英軒聯手，即便高英軒飽受高爾夫球肘所苦，仍放話要展現極致的「鏡子肌群」（站在鏡子前能直接看到的身體前側肌肉，如胸肌、前三角肌、腹肌和肱二頭肌。）訓練成果。百萬 YouTuber「酷的夢」也驚喜現身，自嘲是「剪片宅男」的他更語出驚人：「要是輸給一個整天在家剪片的人，你們真的會有夠丟臉！」挑釁意味十足。

廣告 廣告



主打「跨世代」與「專業級」的白隊，不僅有54歲日籍男星加賀美智久（Tomo）領銜「50+組別」挑戰年輕後輩，還有擁有專業防護員背景的「國民哥哥」初孟軒以擊劍亞軍的精準身手強壓全場。最令老粉驚喜的莫過於《全明星運動會》第一季紅隊成員芳芸、郭芝吟（吱吱）與阿樂的驚喜合體，這群「回娘家」的女將實力依舊，代表白隊出賽誓言要在鋼琴與電玩之外，展現優雅完賽的韌性。新生代男團ARKis與VERA也派出精銳，要在前輩面前證明「這是我們的時代」，讓《最強的身體》現場氣氛火藥味十足。

更多三立新聞網報導

突遭羞辱「沒讀過大學」！佳娜當場發飆開轟同場女星 尷尬畫面曝光

昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了

「水彈女王」出事了！權恩妃突遭毀容慘況曝光 鼻頭、嘴唇二度灼傷

獨家／負債3百萬轉戰教會1個月！陳致遠爆離職赴中國求生 真實內幕曝

