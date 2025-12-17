江宏傑《客家廚房2》投入敵營 遭「前師傅」李元日嗆：他是誰啊？

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後話題持續延燒，除原班卡司：利特、温昇豪、李元日、江宏傑之外，更加入孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯，共8名成員，並首度導入「分組對抗」機制，讓節目規模與競賽張力全面升級。17日「廚房元老」温昇豪、江宏傑在媒體餐敘一同暢聊廚房內幕祕辛，也聊到第1季曾為師徒關係的李元日與江宏傑，在第2季卻意外成為競爭對手，江宏傑分享：「第1季從元日主廚那邊學到的不只是料理，還有心理素質，第2季直接投入到趙序橫主廚的陣營後，表現就更加順手了。」還笑說：「還是要感謝元日主廚。」對此，李元日也隔空幽默回擊：「我早就忘記江宏傑了！江宏傑是誰啊？」

江宏傑、温昇豪17日出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體餐敘。（圖／客家電視台提供）

另外温昇豪也分享：「這次在韓國拍攝印象很深的是有到一個場地擺餐車，地點離板門店很近，所以週邊會有一些警語，有種緊張又悠閒的氣息，氣氛感覺很特別。」也說：「第2次跟韓國製作單位合作，發現他們很知道要什麼畫面，所以拍攝起來很有有效率，也許願第3集可以到韓國濟州島拍攝。」

江宏傑暢聊《廚師的迫降：客家廚房2》廚房內幕祕辛。（圖／客家電視台提供）

即將於本週播出的第3集，將揭露兩隊在首日正式營業時的混亂實況，戰況全面白熱化，廚房內外狀況百出，忙碌的內場出現驚人狀況，李元日主廚一度不知去向，內場只剩下孝淵一人獨撐大局，面對獨自作業的巨大壓力，孝淵被迫快速成長，卻也展現出驚人自信，霸氣直呼：「我可以自己開店了！」 這一幕連敵隊成員利特都忍不住調侃說：「孝淵的選擇好像踩雷了。」

孝淵料理能力被主廚稱讚。（圖／客家電視台提供）

當日營業結束後，兩隊的火藥味仍未消散，李元日自信表示：「我們隊非常完美。」隨後也毫不留情批評對手：「趙主廚那隊簡直一團亂！」對此，趙序橫立刻反擊：「什麼叫一團亂！宏傑的手腕都受傷了，證明我們都是全力以赴的」。

