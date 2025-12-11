江宏傑「比手畫腳」當二廚 孝淵累到蹲地放空

江宏傑（右）在《廚師的迫降：客家廚房2》中與廚師李元日玩鬧。中天綜合台提供



江宏傑與「Super Junior」利特、温昇豪、李元日主廚續攤《廚師的迫降：客家廚房2》，再次擔任二廚的他雖然有語言問題需要克服，但他說：「我在內場是跟韓國主廚趙序衡一起配合，剛開始在溝通上稍微困難，也因為這樣我們就開始用寫的或是比手畫腳，反而變得很好玩，也建立更多默契。」

由於媽媽是客家人，加上參與節目錄製，加深江宏傑與客家料理的連結度，他坦言：「透過節目把客家菜帶到韓國，讓更多人了解客家文化的魅力，我覺得很特別也很有意義。」印象最深刻的料理是一道結合客家鹹湯圓與義式奶油醬的創意菜，「聽起來好像很衝突，吃起來卻很和諧，既有義式風味，又保留客家鹹湯圓的香氣」。

廣告 廣告

李元日（左）讚孝淵非常可愛。中天綜合台提供

韓國廚師李元日從客家料理依各地特色發展出不同的醃漬、保存食物方式學到很多，「我深深感受到客家料理的精髓是來自於長時間累積的傳統食材與料理方式，這次能夠盡情使用我非常喜歡的『醃漬芥菜』，真的很開心」。

聊到新成員，李元日特別提到首次擔任二廚的「少女時代」孝淵，「她非常喜歡料理，但沒有商業廚房大量快速製作的經驗，拍攝中必須長時間重複同一動作，她有時累到蹲著休息、眼神放空，雖然有點心疼，但也覺得她非常可愛」。《廚師的迫降：客家廚房2》每周日晚間10點在中天綜合台播出、晚間8點在客家電視播出。

更多太報報導

63歲陳雷新加坡劈一字馬 重啟巡演「看1次少1次」

雷艾美非洲搭帳篷驚獅豹陪睡 「聲音近到彷彿就在旁邊」

小S送金鐘獎盃盡孝：我會繼續前進 S媽淚眼開箱「補上我的心」