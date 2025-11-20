江宏恩《百味》又偷吃眾叛親離 就連兒子「都不是親生的」

江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。原本身邊同時有前妻陳妍安與現任妻子苗真相伴，看似風光，卻因再次偷吃、行為反覆，最終落得眾叛親離的下場，不僅兩段婚姻走向破裂，就連兒子陳謙文也不是親生的，人生瞬間歸零。

江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。（圖／三立）

最新劇情中，高天量的厄運可說接連不斷，隨著游詩璟與亮哲等人的復仇計畫正式啟動，他一步步被推向更黑暗的深淵。游詩璟一行人精心策劃，先後迷昏陳妍安、王振復，以及岳虹與江宏恩，將四人全數控制，準備展開全面反撲。

江宏恩談到《百味人生》中高天量的角色時表示，他非常能接受角色如今的悲慘下場，因為這正是人物設定的生命軌跡：「他有兩個太太、一個小三，出來混就是要還的！」在他眼中，高天量的人生走到這一步，其實某種程度相當合理，而未來會否因家庭崩解迎來新的啟示、或繼續走向更糟的境地，他認為一切端看編劇安排，「也許後續還會有另一波操作。」

江宏恩在《百味人生》一步步被推向更黑暗的深淵。（圖／三立）

對於苗真形容「每次拍完戲看到江宏恩，腦中浮現天量最後只剩下自己和母親（張琴）孤單守在家，很淒涼」，江宏恩也笑著點頭。他說，若以現實角度來看，從一家人曾經熱鬧、風光，到最後瞬間什麼都沒有了，「落差真的會很大，會失落、會挫敗，但某種程度也是自己造成的。」

他認為高天量這個角色雖然渣，但仍有可愛的一面，「他真的很望子成龍，有點像傳統時代的人，覺得娶多個太太沒什麼，但心裡最重視的還是傳承，希望兒子比他更好，這點是他很堅持、也是最可愛的地方。」

江宏恩在《百味人生》因再次偷吃、行為反覆，最終落得眾叛親離的下場。（圖／三立）

被問到身邊是否有類似高天量的朋友，他坦言這種人一定存在，而人會變成什麼樣，常與身邊的朋友圈磁場有關：「有人會勸你離開爛環境，有人不會，有人甚至會跟著一起爛下去。」他笑說，朋友之間會互相觀察、互相學習，希望年紀到了一個階段後，大家都能變得更穩定。他強調一句最實在的話：「男人的相處，就是近朱者赤、近墨者黑。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導