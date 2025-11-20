江宏恩出軌眾叛親離！遭反撲淪孤身下場 本人嘆：出來混就是要還的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
演員江宏恩在8點檔《百味人生》中飾演的高天量，原本身邊同時有前妻陳妍安與現任妻子苗真相伴，看似風光，卻因再次偷吃、行為反覆，最終落得眾叛親離的下場，不僅兩段婚姻走向破裂，就連兒子陳謙文也不是親生的，人生瞬間歸零。
談到角色江宏恩表示，他非常能接受角色如今的悲慘下場，因為這正是人物設定的人生軌跡，「他有兩個太太、一個小三，出來混就是要還的！」在他眼中，高天量的人生走到這一步，其實某種程度相當合理，而未來會否因這場家庭崩解迎來新的啟示、還是繼續走向更糟的境地，他認為一切端看編劇如何安排，「也許後續還會有另一波操作。」
而劇中飾演現任妻子的苗真則笑說，每次拍完戲回想劇情，都會浮現江宏恩最後孤零零只剩自己與母親張琴相依為命的畫面，「光想像那樣的情景就覺得好淒涼。」對此，江宏恩也笑著表示認同，「落差真的會很大，會失落、會挫敗，但某種程度也是自己造成的。」但他認為，高天量這個角色雖然渣，但仍有可愛的一面，「他真的很望子成龍，有點像傳統時代的人，覺得娶多個太太沒什麼，但心裡最重視的還是傳承，希望兒子比他更好，這點是他很堅持、也是最可愛的地方。」
被問到身邊是否有類似高天量的朋友，他坦言這種人一定存在，而人會變成什麼樣，常與身邊的朋友圈磁場有關，「有人會勸你離開爛環境，有人不會，有人甚至會跟著一起爛下去。」他笑說，朋友之間會互相觀察、互相學習，期望年紀到了一個階段後，大家都能變得更穩定。雖然在劇中板著臉，但江宏恩透露，戲外的自己完全相反，只要放下劇本就會「連唱帶跳」，經常在排戲時搞笑，讓現場氣氛更放鬆。
