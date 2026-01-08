江宏恩同框名廚親弟 網讚「一家人長超像」 江振誠結婚20年泰妻罕見現身

江宏恩（右）合體名廚親弟江振誠，引起網友熱議。翻攝自IG@jumbonic0115



過去因八點檔《飛龍在天》打開知名度、現年55歲的本土男星江宏恩，至今累積不少經典作品。近日江宏恩罕見公開全家人合照及近況，照片中可見他和媽媽、姊姊及名廚弟弟江振誠一同選在台北排隊名店「金豬食堂」聚餐，江振誠結婚約20年的泰籍妻子Pam也難得同框，溫馨畫面引起網友熱議，就連圈內好友們也紛紛現蹤發聲。

江宏恩合體名廚親弟江振誠。翻攝自IG@jumbonic0115

江宏恩日前在社群發文寫下「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議＆小餐聚吧」，只見姊弟三人帶著媽媽一起到北市排隊名店「金豬食堂」用餐，氣氛相當融洽。由於金豬食堂相當熱門，就連南韓天王G-Dragon來台時都曾指名造訪，經常一位難求，江宏恩發文後，老饕藝人李易也在底下留言直稱「這家好吃啊，哥」，讓話題再添熱度。

江宏恩在該篇貼文也曬出多張當日聚餐的照片，只見他和弟弟江振誠並肩而坐，對面則坐著媽媽、姊姊及弟妹，一家人幸福地享受韓式烤肉，他和弟弟還露出微笑碰拳頭的姿勢，最後還在簽名牆旁留下一家五口自拍照，有眼尖網友發現江振誠似乎也在簽名牆上留下簽名，畫面相當有紀念感。

江振誠20歲就成為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚，被封為餐飲界「台灣之光」，與泰籍妻子Pam結婚約20年，2024年一度傳出婚變，這回夫妻倆罕見同框現身家庭聚餐，不少網友直呼「好溫馨！」江宏恩好友黃少祺也留言表示「真棒」，更有人笑說一家人長超像，「根本同一個模子刻出來！」

江宏恩（左上）與家人們聚餐，江振誠（左下）的泰籍妻（右三）也罕見公開露面。翻攝自IG@jumbonic0115

