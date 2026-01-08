江宏恩曬全家福開笑稱「家庭會議」 江振誠同框泰籍妻破婚變傳言

【緯來新聞網】以演出知名八點檔《飛龍在天》的男星江宏恩近日曬出全家福，照片中除了姐姐和其他家人外，也包括國際名廚江振誠，照片曝光後讓不少網友驚呼「兄弟倆其實長滿像的」，另外也有網友表示江在兄弟在各自領域發光發熱，也讓不少人羨慕江家姐弟間的好感情。

江宏恩曬全家福開笑稱「家庭會議」。（圖／Threads@jumbonic0115）

江宏恩透過Threads發出和弟弟江振誠、姐姐、媽媽的照片，並配文「家庭會議與小餐聚」，江宏恩指出難得三姐弟同時在台北，相邀在韓式烤肉，兄弟倆並肩而坐，露出笑容，並在餐廳的簽名牆留下合影與簽名紀念。



江振誠曾是台灣最年輕的法式料理主廚，20歲即擔任主廚，創辦的米其林二星餐廳「RAW」於2025年結束營業。他目前專注於發展國際料理學院。儘管過去曾有婚姻狀況傳聞，他與泰國籍妻子Pam已婚近20年，此次夫妻倆一同現身聚餐，也間接澄清相關傳聞。



合照公開後，吸引演藝圈友人與網友留言，包括藝人李易與黃少祺留言表示讚賞。不少網友關注兩兄弟相似的外貌及全家的高顏值，亦有建議兩人合作美食節目。

