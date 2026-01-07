江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來

娛樂中心／施郁韻報導

藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。

江宏恩在社群平台貼文寫下：「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議＆小餐聚吧。」照片中可看到，全家人一起到台北市排隊名店「金豬食堂」用餐，江宏恩與弟弟江振誠同坐一邊，對面還有媽媽、姊姊與弟妹，全家人享用韓式烤肉。

江宏恩兄弟檔擺出拳頭碰拳頭的姿勢。（圖／翻攝自江宏恩threads）

照片中，江宏恩兄弟檔露出燦爛的笑容，兩人擺出拳頭碰拳頭的姿勢，最後在「金豬食堂」店內的簽名牆拍下全家福，江振誠也留下親筆簽名。

廣告 廣告

國際知名主廚江振誠留下親筆簽名。（圖／翻攝自江宏恩threads）

事實上，江振誠20歲就成為台灣餐飲最年輕的法式料理主廚，去年宣布從餐廳第一線引退，米其林二星法式餐廳「RAW」結束營業，轉型為國際料理學院，他與泰籍妻Pam結婚近20年，雖然近年一度傳出婚變，不過這次夫妻一起與家人聚餐，也破除謠言。

藝人李易大讚「這家好吃啊，哥」、江宏恩好友黃少祺留言表示：「真棒」，也有網友表示「一家人簡直一個模子刻出來！！！」、「高顏值家族！闔家平安喜樂」、「如果兄弟開美食節目，應該能蹦出新火花」。



更多三立新聞網報導

被男友騙至柬埔寨！網紅雙腿疑骨折被丟路邊 「正妹變大媽」駭人照流出

「吳麗萍你好像搭丟賽」張惠妹嗨唱還有超大字幕笑噴！神級迷因台人才懂

周杰倫摟昆凌放閃藏彩蛋！同框畢卡索名畫「驚人拍賣價曝」林俊傑都按讚

野生全智賢德國看足球賽被捕獲！全家福照難得曝光 帥尪、2兒顏值破表

