江宏恩《百味人生》渣到爆 遭全面反撲下場悲慘 嘆：出來混就是要還的

江宏恩在三立八點檔《百味人生》中把「渣男」演得徹底，除腳踏兩條船、玩弄感情，前妻陳妍安、現任妻子苗真同時在身邊卻仍不知收斂，反覆偷吃被抓包，終於付出代價。兩段婚姻全數破裂，連最引以為傲的兒子陳謙文都不是親生，瞬間人生歸零，落得眾叛親離。

飾演現任妻子的苗真笑說，雖然劇情氣得她牙癢癢，但每次拍完戲只要想到高天量最後孤零零只剩母親張琴陪伴，「那個畫面真的很淒涼，會突然覺得他好可憐。」角色的悲慘下場慘到連演員都忍不住心軟。

最新劇情中，高天量的報應還沒結束。游詩璟、亮哲等人正式展開復仇行動，一連串計畫精準布局，不僅迷昏陳妍安、王振復，連岳虹與江宏恩都遭到控制，全面反撲正式開打，高天量命運急轉直下。

江宏恩談到這個渣男角色時完全能接受角色的悲劇結局，甚至笑說：「他有兩個太太、一個小三，出來混就是要還的！」他表示，高天量會落得如此下場「非常合理」，至於之後會否從地獄谷底再翻身，就看編劇怎麼安排，「搞不好後面還有另一波操作。」

雖然高天量是妥妥的渣男，但江宏恩覺得角色還是有可愛的一面：「他很望子成龍，有種傳統男人的執念，覺得娶多個太太沒什麼，但心裡最重視的是傳承，希望兒子比他更好。」也因為這點，讓角色更矛盾、也更立體。

被問到現實生活中是否有「高天量型朋友」，江宏恩語氣篤定：「一定有。」他認為人的行為很容易受到朋友圈影響，「近朱者赤、近墨者黑。」有人會勸你回頭、有人會陪你一起爛下去，因此最後變成什麼樣，往往是磁場選錯。

至於戲外的江宏恩完全不同，他笑說只要放下劇本就會「連唱帶跳」，排戲時還會搞笑帶動氣氛，「排戲都比正式拍攝好玩，這樣大家比較放鬆，拍攝時才會順。」

