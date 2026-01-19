一江山戰役71週年緬懷殉難將士 陸軍政戰主任獻花悼祭

為了紀念一江山戰役71週年，國防部及陸軍司令部今（19）日由官兵代表前往新北市中和區一江新城，進行獻花悼祭儀式，向為國捐軀的殉難將士表達深切追思，場面莊嚴肅穆。

陸軍主任 政戰 樓偉傑致獻花束。(圖/軍聞社)

陸軍司令部政戰主任樓偉傑中將上午率官兵代表，先後前往一江新城的一江山殉難將士紀念碑及一江堂，進行獻花及致祭儀式，緬懷一江山戰役中英勇犧牲的官兵，並對先烈們堅守崗位、捨身報國的精神致上最高敬意。

活動中，包括國防部政戰局文宣處長朱惠芳少將、一江山戰役協會理事長葛光越等理監事以及烈士遺族代表等人共同出席。致祭儀式結束後，樓主任代表向烈士遺族表達誠摯關懷與慰問，並致贈慰問金，期盼遺族身體安康，致上新春關懷。

國軍官兵、遺族代表在一江堂向烈士英靈致祭。(圖/軍聞社)

一江山是位於浙江外的小島，面積僅1.2平方公里，是當時國軍大陳防衛司令部的海上前哨站，由王生明將軍率720名守軍固守。1955年1月18日清晨，解放軍集結登陸部隊，採三軍聯合作戰方式全面進犯，國軍受限天候、海象難以增援，但在王生明將軍的帶領下，守軍仍不畏強敵，拚死展開逆襲。

面對10倍兵力的解放軍，王生明將軍率部以寡擊眾，歷經近3晝夜奮戰，1月20日遭解放軍層層包圍，面臨彈盡援絕困境，王生明將軍最後引爆手中最後1顆手榴彈，與陣地共存亡、犧牲報國。

