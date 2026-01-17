一江山戰役71週年 傳承先烈衛國志節

記者范瑜／專題報導

今年為一江山戰役71週年，回顧過往，民國44年「一江山戰役」爆發，國軍面對共軍大舉進犯，我守軍在王生明將軍率領下，歷時近3日浴血奮戰，在敵眾我寡、彈盡援絕下，盡其保衛疆土的軍人天職，奮力抵抗，除令共軍聞之喪膽，不敢再輕啟戰端，並加速促成《中美共同防禦條約》生效，為我國的生存發展奠定了無可取代的穩定力量。

「一江山」為浙海外的小島，面積僅1.2平方公里，形勢險要，是當時大陳防衛司令部的海上前哨站，王生明將軍率720名守軍固守一江山。44年1月18日清晨，中共集結登陸部隊，以三軍聯合作戰全面進犯之勢，大舉進犯孤懸海上的小島，國軍受限天候、海象難以施援，但在王生明將軍帶領下，守軍仍不畏強敵，拚死展開逆襲，成功奪回部分陣地。

期間，即使面對10倍兵力的共軍，王生明將軍率部以少敵多、以弱抗強，歷經近3晝夜奮戰不懈，於1月20日遭共軍層層包圍，面臨彈盡援絕困境，王生明將軍仍堅定志節，引爆手中最後一顆手榴彈，與陣地共存亡，犧牲報國，為我國近代歷史寫下可歌可泣的篇章。

一江山戰役中，國軍官兵「寧戰死、不投降」的精神，引起當時國際社會高度重視，更凝聚國人共識，力抗中共威脅，進一步換來臺澎金馬的安定與繁榮。

今年是一江山戰役71週年，回顧過往國軍戮力守護家園，才有今日安定與繁榮。（本報資料照片）