《江山萬里心－林章湖水墨近作展》 羲之堂正式開幕

《江山萬里心－林章湖水墨近作展》 羲之堂正式開幕大合照

《江山萬里心－林章湖水墨近作展》在臺北羲之堂舉行開幕式，吸引臺灣藝壇重量級人士出席，此次展覽為林章湖自中國美術館展後返臺的首次近作呈現，內容完整且具代表性。作品展現近年筆墨語彙上的探索與轉折，並映照其創作心境的從容、深邃與開闊視野。展題「江山萬里心」意在回望山水，不僅是外在風景，也是一段內在旅程；筆墨之間流轉著情感、經驗與時間痕跡。

開幕現場播放兩支特別剪輯影片，呈現林章湖今年在北京中國美術館展出的活動記錄與媒體訪談片段，彌補朋友們無法親臨北京現場的遺憾，也讓臺灣觀眾得以重新回望其創作視野與精神軌跡。貴賓致詞中，黃光男與邱坤良皆對林章湖的創作成果表達高度肯定，並指出此展不僅延續其筆墨語彙的深厚基礎，更帶出近年風格發展的嶄新意義。

羲之堂總經理陳筱君表示，希望觀眾在欣賞作品時，不僅感受畫面結構與筆墨節奏，更能走入作品背後的精神景觀。林章湖詩、書、畫、印兼擅，創作面貌豐富多元，並非以技法炫示，而是以筆墨回應文化生命與個人經驗。展方表示，這不僅是一場展覽，更是跨越五十年創作歷程的凝鍊，以藝術語言回應文化內涵，期盼觀眾在觀展過程中，能有所感受、共鳴與啟發。