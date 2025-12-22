《江山萬里心－林章湖水墨近作展》羲之堂開幕 藝壇重量級人士齊聚

前文建會主委邱坤良（右）與台藝大前校長黃光男（左）爲藝術家林章湖（中）水墨近作展致詞。（羲之堂提供）

記者蔡琇惠／台北報導

《江山萬里心－林章湖水墨近作展》12月20日在羲之堂舉行開幕式，吸引台灣藝壇重量級人士出席包括：台灣美術院名譽院長廖修平、台藝大前校長黃光男、前文建會主委邱坤良、國美館前館長廖仁義教授、國父紀念館館長王蘭生、清翫雅集前理事長林木和董事長、華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽、台藝大榮譽教授羅振賢，以及台灣美術院院士成員李振明、程代勒、白適銘教授、孫翼華主任等人，現場貴賓雲集，盛況熱烈；開幕活動湧入不斷人潮，足見林章湖在藝壇的深厚人緣與影響力。

作為在台灣成長並深耕多年的水墨藝術家，林章湖出生於台北土城，為台灣師範大學美術系水墨創作碩士、北京中央美術學院美術學博士，現任台北藝術大學名譽教授、台灣美術院院士。曾任北藝大美術系主任、美術學院院長，長年致力於水墨創作、書畫論與篆刻教學，對台灣當代水墨發展與人才培育具深遠影響。此次開幕也迎來台師大、北藝大、台藝大的師友、學生與親友團到場祝賀，場面溫馨熱鬧，為歲末藝壇增添濃厚亮點。

台灣美術院董事長廖修平（中）與院士白適銘（左1）、游明龍（左2）、黃光男（左4）、黃淑卿（右4）、廖仁義（右3）、陳香伶（右1）出席林章湖（左3）水墨近作展合影。(羲之堂提供）

開幕現場播放兩支特別剪輯影片，呈現林章湖今年在北京中國美術館展出的活動記錄與媒體訪談片段，彌補朋友們無法親臨北京現場的遺憾，亦讓台灣觀眾得以重新回望其創作視野與精神軌跡。貴賓致詞中，黃光男與邱坤良皆對林章湖的創作成果表達高度肯定，並指出此展不僅延續其筆墨語彙的深厚基礎，更帶出近年風格發展的嶄新意義。

此次展覽為林章湖自中國美術館展後返台的首次近作呈現，內容完整且具代表性。作品展現近年筆墨語彙上的探索與轉折，並映照其創作心境的從容、深邃與開闊視野。展題「江山萬里心」意在回望山水——不僅是外在風景，也是一段內在旅程；筆墨之間流轉著情感、經驗與時間痕跡。

現場大合照。(羲之堂提供）

羲之堂總經理陳筱君表示，希望觀眾在欣賞作品時，不僅感受畫面結構與筆墨節奏，更能走入作品背後的精神景觀。林章湖詩、書、畫、印兼擅，創作面貌豐富多元，並非以技法炫示，而是以筆墨回應文化生命與個人經驗。七十歲之年成為創作新里程，此次展出象徵其藝術生涯的推進，也引領觀者在作品中看見世界、看見遠方，亦看見自我。

展覽資訊如下：

展覽名稱｜江山萬里心－林章湖水墨近作展

展覽地點｜羲之堂（台北市信義區逸仙路42巷10號）

展覽日期｜2025.12.20（六）－2026.1.31（六）

展覽時間｜週一至週六 10:00–18:00（週日公休）