江建祥專文》誰才是真正的獨裁者？

江建祥律師表示，藍白陣營以「獨裁」「毀憲亂政」為名提出彈劾，營造「捍衛民主」形象。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 混亂時代的政治荒謬

狄更斯《雙城記》開場白描繪了一個秩序紊亂、價值混淆的時代：既光明又黑暗、既充滿智慧也瀰漫愚昧、既令人篤信也引人懷疑，人們彷彿同時奔向天堂與地獄。初讀時或嫌誇張，如今觀台灣立法院群魔亂舞、意識形態極化，政治權力爭奪扭曲了正當性，理性討論被情緒宣洩取代，才知狄老所形，正中時弊。

政客的話術與「言不及義」

亂舞的群魔最擅長的伎倆是「言不及義」──正如英文對政治人物的諷刺：They don’t say what they mean and don’t mean what they say。 鄭麗文，一位號稱同時擁有美國天普與英國劍橋雙碩士的政治人物，竟在接受《德國之聲》專訪時聲稱：「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」甚至認為如此稱之為獨裁者「不合理也不公平」。然而，在東吳大學演講被學生追問「何謂獨裁者」時，卻語塞避答。 政客常被質疑：「她到底是笨，還是壞？」無論答案如何，她絕不是在「藏拙」，而是在有意使用「先丟結論、再模糊定義」的話術。這是民粹與對抗式政治溝通的典型策略，以衝突和張力凝聚支持者情緒，即使犧牲理性與學術形象也在所不惜。

廣告 廣告

定義混亂的代價

在社會科學中，清楚的定義幾乎決定研究能否成立。缺乏明確界定，問題、概念與測量皆會陷於混亂，導致結果既不科學，也無法與他人溝通或累積知識。 「獨裁」「專制」「極權」在政治學上各有明確定義。鄭自稱擁有國際公法與國際關係雙碩士，不可能不知其義，若仍混用，只能說是「既笨又壞」。

獨裁、專制、極權的分野

「專制」（despotism）早期指君主權力不受限制，常依天命、血統或傳統取得合法性； 「獨裁」（autocracy/dictatorship）則著重於少數人壟斷最高政治權力，不受法律與制度節制，以個人意志決定國家大政； 若進一步結合單一意識形態、黨國體制與思想控制，即形成「極權主義」；若控制不及於全面，則為「威權政體」。 簡言之，「獨裁」指權力高度集中而缺乏制衡的統治形式，在鬆緊光譜上可由威權至極權。

「賴清德是獨裁者」的謬誤

把賴清德指為「獨裁者」，不僅無知，更是邏輯錯亂。當前台灣具備多黨競爭、定期選舉、在野黨掌握國會多數、媒體高度開放，與典型獨裁政體的結構條件相去甚遠。此種指控乃屬「概念過度延伸」與「情緒化用語取代理性分析」的錯誤。 行政院就法律行使覆議或不公布權限，本為憲法制衡機制；國會亦可再議或提不信任案。這是權力相互牽制，而非單向集權。將之詮釋為「獨裁」，乃將憲政設計誤畫為專斷。

濫用歷史類比的危險

把賴清德比作「袁世凱」、稱其「稱帝」「更惡質」，是情緒化修辭與歷史濫喻。袁式復辟涉及廢憲、解散國會、取消選舉等，與今日台灣的多黨與分權制度根本不具可比性。此類比僅以象徵與情緒製造聯想，將「強烈不滿」誤當「獨裁」，以戲劇化比喻取代結構分析。狄更斯筆下「既智慧又愚昧」的時代，正投射到此一語義混亂的政治景觀。

假彈劾與真動員

藍白陣營以「獨裁」「毀憲亂政」為名提出彈劾，營造「捍衛民主」形象。若真認為行政獨裁，依制度首要手段應是對行政院長提「不信任案」，迫使行政權負責。然其並未此舉，反選較具象徵性的彈劾，形成「危機敘事」與「實際手段」的不成比例。 這種操作更像情緒動員與政治表演，而非終止獨裁政權的嚴肅追責，顯示論證在邏輯上存明顯缺口。

語義操控的政治墮落

由鄭麗文領導的國民黨與偏好「超速」的黃國昌，在這場「賴清德是獨裁者」的操作中，把語言當成政治武器。其特徵包括：

• 操弄情感的情緒化字眼；

• 委婉與粉飾之語（doublespeak, euphemism）；

• 刻意模糊與混淆（obfuscation）；

• 語義滑移與價值偷換。

他們把「獨裁」的指稱扭曲為政治鬥爭的口號。鄭擁有美英雙碩士、黃為康乃爾法學博士，本應以知識引導社會，卻為政治私欲與意識形態蒙蔽大眾，使台灣陷入秩序紊亂、價值錯亂、愚昧充斥的時代——這，才是真正的可悲與罪過。

***著者：江建祥律師1978畢業於政治大學法律系，服完軍法預官役，返回政大取得法學碩士後，於1983移民美國，並在加州首府McGeorge 法學院取得Juris Doctor 學位。曾任南加州聖伯納帝諾郡副檢察官 （Deputy District Attorney），專精民刑事訴訟，後轉任律師服務洛杉磯僑界近40年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳恭銘觀點》憲政陷入癱瘓 制度不斷失血的行憲紀念日

「彈劾賴清德」網路投票出爐！10萬票結果懸殊 「這選項」輾壓全場