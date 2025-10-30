江志豐娶小16歲妻自嘲「禽獸不如」 康康意外中槍

江志豐擔任評審。（圖／中視提供）

音樂製作人江志豐時常上中視《綜藝一級棒》，日前製作單位特別鋪紅地毯及「獻花獻果」歡迎他，康康也誇獎他綜藝感十足，但江志豐遇到李子森和杜忻恬、許志豪和翁鈺鈞、陳孟賢和吳美琳，這三對CP唱完歌要講評時，江志豐更陷入選擇障礙，直呼是「挖坑題」。

江志豐最後犧牲許志豪和翁鈺鈞，見許志豪心有不甘，康康則當起和事佬，認為江志豐不能有偏見，「你自己也是父女檔結婚的，所以你對這種父女檔不能有偏見， 你老婆和你相差16歲」，江志豐也沒有否認，反倒自嘲「禽獸不如」，沒想到許志豪趁機補槍「這樣也罵到康哥」，因為康康和老婆也相差18歲。

陳孟賢表演逗樂評審。（圖／中視提供）

整集節目也唱了許多歌壇巨星的歌，陳孟賢、吳俊宏合唱〈椰子樹下〉時，兩人穿著夏威夷風花襯衫大跳草裙舞，陳孟賢的演出妖嬌又浮誇，立馬炒熱全場氣氛，江志豐更是看著陳孟賢跳舞笑到不行，但陳孟賢卻不解：「為什麼？是看到我也有感覺？」而康康聽完歌曲的旋律極有共鳴，「我們以前常在『脫衣舞』橋段時配這首歌」，話一說完，他還立刻哼起旋律並搭配準備脫衣的動作，「不過我是第一次聽到〈椰子樹下〉有歌詞！所以寫這歌的人應該也常常看『脫衣舞』？」當他好奇追問這首歌是誰的作品時，一得知是文夏老師，康康趕緊雙手合十：「老師抱歉！冒犯了！」

