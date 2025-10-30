江志豐娶小16歲嫩妻拖康康下水 自嘲「禽獸不如」

江志豐擔任評審。（中視提供）

時常在中視《綜藝一級棒》擔任評審的音樂製作人江志豐，日前接收製作單位特別為他準備的紅地毯及「獻花獻果」，康康也誇獎他綜藝感十足。面對李子森和杜忻恬、許志豪和翁鈺鈞、陳孟賢和吳美琳這三對CP表演，江志豐陷入選擇障礙，直呼是「挖坑題」。

陳孟賢表演吸睛。（中視提供）

他經過猶豫，最後選擇犧牲許志豪和翁鈺鈞，康康見許志豪心有不甘便當起和事佬，認為江志豐不能有偏見，「你自己也是父女檔結婚的，所以你對這種父女檔不能有偏見，你老婆和你相差16歲」。江志豐沒有否認，反倒自嘲「禽獸不如」，沒想到許志豪趁機補槍「這樣也罵到康哥」，因為康康和老婆也相差18歲。

杜欣恬（左）、李子森。（中視提供）

整集節目表演許多歌壇巨星的歌，包括蘇芮的〈跟著感覺走〉、王傑的〈一場遊戲一場夢〉，而江志豐對於李子森詮釋王傑的歌，給予高度好評，「一瞬間讓人回到過去，我回想到大概20歲的時候在當兵，他聲音一出來，瞬間湧上心頭。」

翁鈺鈞（左）、許志豪。（中視提供）

陳孟賢、吳俊宏合唱〈椰子樹下〉時，兩人穿著夏威夷風花襯衫大跳草裙舞，尤其陳孟賢的演出妖嬌又浮誇，立馬炒熱全場氣氛，江志豐更是看著陳孟賢跳舞笑到不行，但陳孟賢卻不解：「為什麼？是看到我也有感覺？」而康康聽完歌曲的旋律極有共鳴，「我們以前常在『脫衣舞』橋段時配這首歌」，話一說完，他還立刻哼起旋律並搭配準備脫衣的動作，「不過我是第一次聽到〈椰子樹下〉有歌詞！所以寫這歌的人應該也常常看『脫衣舞』？」當他好奇追問這首歌是誰的作品時，一得知是文夏老師，康康趕緊雙手合十：「老師抱歉！冒犯了！」

吳美琳（左）、陳孟賢。（中視提供）

有一輪分別是杜忻恬、許志豪、陳怡婷、沈建豪上場演唱，沒想到江志豐竟想「內定」，還被康康爆料：「忻恬一走出來，他就說『我覺得應該要給忻恬』，都還沒唱喔！」許志豪不能接受的大喊：「內定為什麼還講出來。」江志豐面對眾人質疑後卻越描越黑，「有時候我會給這個讚，並不代表唱得多好，而是唱得不好的其實也很好」。此話一出，許志豪便說：「那你不要把這個『讚』給我，我會生氣！」沒想到江志豐原本打算要把「讚牌」給許志豪，「志豪最近太累，聲音有一點小瑕疵。」不料接著又說「但沈建豪唱得真得很好」，不斷翻轉的講評風格讓眾人又氣又笑，《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

