江志豐突傳病危洗胃！躺了幾十小時病因不明「閻王拒收」 姊姊龍千玉火速探視

江志豐（左）突傳病危，台語天后龍千玉（右）火速到家探視弟弟，所幸身體狀況已逐漸穩定，粉絲在社群平台留言關心。（翻攝自臉書／龍千玉粉絲團 - Linda fans club）

台語歌手江志豐今（18日）在社群平台驚傳身體不適送醫，並用幽默口吻表示：「躺了幾十小時，閻王拒收」，消息瞬間引起陳隨意、唐儷等星友及大量粉絲關心，就連台語天后龍千玉也火速前往弟弟家中探視。所幸醫師表示江志豐目前已脫離危險，身體狀況正在恢復中。

江志豐怎麼了？自爆差點「病危」 昏迷送醫過程曝光

江志豐前天（16日）才出席姊姊龍千玉的演唱會記者會，沒想到短短2天就傳出就醫消息。江志豐接受媒體訪問時表示，他當時突然全身無力、失去意識，經送醫急診後洗胃數小時才甦醒，「我完全沒有意識，醒來後還吵著要回家，醫生才說要留院觀察。」

龍千玉得知弟弟狀況後立刻趕到探視，看到江志豐安全回家也鬆了口氣，她感謝粉絲們的關心，並表示：「幸好沒有大礙，大家不用太擔心。」

江志豐為何突傳病危？疑飲食或酒精導致突發症狀

江志豐表示，目前尚不確定是飲食問題還是酒精影響，他回到家中仍有視物不清、眼睛無法聚焦的情況，希望能在明天錄影前完全恢復。他幽默自嘲：「目前身體沒有大問題，就是看東西不太行，希望明天可以康復。」

粉絲暖心留言 關心與祝福湧入

消息曝光後，江志豐的社群下瞬間湧入大量關心留言：「注意身體！快點好起來」「閻王都不收你，一定會健康的！」「龍千玉衝去探視，好暖心！」不少粉絲表示，希望江志豐能好好休養、保重身體。

江志豐過去曾罹患食道癌？

江志豐曾因胃食道逆流檢查時發現嗓音異常，檢查確診為食道癌零期，3年前緊急就醫治療，所幸治療及時。這次突發狀況，也讓粉絲再度關心他的健康。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

