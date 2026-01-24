江志豐誤食「發霉香菇」昏迷送急診 康復突嗆龍千玉：感情沒那麼好

台語歌后龍千玉近日與弟弟江志豐擔任綜藝節目《週末最強大》來賓，獻唱〈不如甭熟悉〉。沒想到江志豐透露錄影前幾天因誤食「發霉香菇」導致中毒，一度昏迷被緊急送往急診，但大病初癒的他，身體雖顯虛弱但鬥嘴功力絲毫未減，現場直接大吐槽姊姊龍千玉標誌性的「抖音」唱法，更當眾開嗆：「我覺得我跟你感情也沒那麼好！」逗樂全場。

龍千玉（右）與江志豐（左）合唱〈不如甭熟悉〉。（圖／華視提供）

江志豐（右3）吐槽姊姊龍千玉（右2）的「抖音」唱法。（圖／華視提供）

此外，在24日播出的最新一集中，主持人歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！

歐漢聲（左）模仿阿杜惹怒曹雅雯（右）。（圖／華視提供）

LuxyGirls圍著陳亞蘭（中）大跳「上車舞」。（圖／華視提供）

除了實力派唱將，LuxyGirls也以火辣造型現身表演，因服裝設計效果酷似布刷洗車機的布刷，讓團長舒子晨靈機一動詢問胡瓜與陳亞蘭：「要洗車嗎？」隨即圍繞著陳亞蘭跳起爆紅的「上車舞」。

面對火辣圍攻和甜話吹捧，陳亞蘭被洗完後直呼「神清氣爽」！舒子晨隨後更加碼爆料：「孔鏘老師也有洗過」，胡瓜聽完立刻補刀：「孔鏘洗到差點送醫院！」逗樂全場。

