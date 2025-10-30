江志豐遭嗆「父女戀」 娶小16歲嬌妻自嘲：禽獸不如

江志豐時常上《綜藝一級棒》，不過最新一集擔任評審，卻頗為為難，尤其當李子森與杜忻恬、許志豪與翁鈺鈞、陳孟賢與吳美琳這三對CP合唱完歌曲後要講評，他直呼是「挖坑題」，最後只好犧牲許志豪與翁鈺鈞。見許志豪露出不甘神情，康康立刻打圓場，笑虧江志豐不能有偏見：「你自己也是父女檔結婚的，所以不能對父女檔有偏見，你老婆和你相差16歲。」江志豐也不否認，反而自嘲「禽獸不如」，沒想到許志豪趁機補槍：「這樣也罵到康哥！」因為康康與老婆也相差18歲。

《綜藝一級棒》江志豐評審綜藝效果十足（圖／中視提供）

節目中也演唱多首經典歌曲，包括蘇芮的〈跟著感覺走〉與王傑的〈一場遊戲一場夢〉。江志豐對李子森詮釋王傑作品給予高度肯定：「一瞬間讓人回到過去，我想到20歲當兵時，他的聲音一出來，瞬間湧上心頭。」而陳孟賢與吳俊宏合唱〈椰子樹下〉時，兩人穿著夏威夷風花襯衫大跳草裙舞，陳孟賢妖嬌又浮誇的演出立刻炒熱現場氣氛，讓江志豐笑到不行。

《綜藝一級棒》翁鈺鈞(左)、許志豪CP（圖／中視提供）

陳孟賢不解地問：「為什麼？是看到我也有感覺嗎？」康康則聽著旋律直呼熟悉：「我們以前常在『脫衣舞』橋段配這首歌。」他邊說邊哼起旋律並模仿脫衣動作，還補充：「不過我是第一次聽到〈椰子樹下〉有歌詞！所以寫這首歌的人應該也常看『脫衣舞』吧？」當他好奇追問作曲者是誰，得知是文夏老師後，立刻雙手合十道歉：「老師抱歉！冒犯了！」

《綜藝一級棒》杜忻恬(左)、李子森默契十足（圖／中視提供）

其中一輪由杜忻恬、許志豪、陳怡婷、沈建豪登場演唱，江志豐竟被康康爆料想「內定」。康康笑說：「忻恬一走出來，他就說『我覺得應該要給忻恬』，人家都還沒唱呢！」許志豪則抗議：「內定為什麼還講出來！」江志豐面對質疑越描越黑，辯解道：「有時候我給這個讚，不一定是唱得多好，而是唱得不好的其實也很好。」

《綜藝一級棒》吳美琳(左)、陳孟賢常被湊成CP（圖／中視提供）

此話一出，許志豪立刻說：「那你不要給我這個『讚』，我會生氣！」原本江志豐打算把「讚牌」給許志豪，卻又補一句：「志豪最近太累，聲音有一點小瑕疵。」隨後又稱讚：「但沈建豪唱得真的很好。」不斷翻轉的講評讓眾人又氣又笑。《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視播出，每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導