江志豐遭揭差16歲父女戀！許志豪下秒「神回1句」 康康也中槍

江志豐綜藝效果十足。中視提供

《綜藝一級棒》日前錄影，江志豐登場就受到節目組「隆重儀式」迎接，紅地毯鋪好、鮮花水果準備齊全，主持人康康更誇他綜藝感十足。當李子森與杜忻恬、許志豪與翁鈺鈞、陳孟賢與吳美琳三組CP對唱後要評分時，江志豐陷入「挖坑題」窘境。最後他只好「犧牲」許志豪與翁鈺鈞，惹得許志豪直喊不甘心，康康立刻打圓場：「你不能有偏見啦！你自己也是父女戀結婚的，老婆比你小16歲！」江志豐也自嘲：「禽獸不如！」沒想到許志豪順勢補槍：「這樣也罵到康哥！」

廣告 廣告

江志豐特別讚賞李子森詮釋王傑歌曲〈一場遊戲一場夢〉的表現，「一開口就讓我回到20歲當兵的時候，整個青春湧上心頭。」而陳孟賢與吳俊宏合唱〈椰子樹下〉，穿著夏威夷襯衫大跳草裙舞，熱力四射。

翁鈺鈞(左)、許志豪CP合體表演。中視提供

陳孟賢妖嬌浮誇的表演讓全場笑翻，江志豐看得直笑，對方還反問：「怎麼？看到我也有感覺？」康康則搞笑補槍：「我們以前脫衣舞橋段都配這首歌！」一邊哼旋律一邊模擬脫衣動作，得知原曲出自文夏老師後，立刻雙手合十道歉：「老師抱歉！冒犯了！」

另一輪比賽，杜忻恬、許志豪、陳怡婷、沈建豪輪番上場，江志豐卻被康康爆料「想內定」：「忻恬一走出來，他就說『我覺得要給忻恬』，人家還沒唱呢！」許志豪聽了無奈吐槽：「內定還講出來？」江志豐趕緊解釋：「有時候我給『讚』不代表唱得多好，有時候唱得不好的其實也很好。」《綜藝一級棒》每週六晚間8點在中視、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

陳孟賢演唱〈椰子樹下〉表演浮誇有趣。中視提供



回到原文

更多鏡報報導

張軒睿成菜鳥遭羞辱「是廚餘」！暴怒反嗆：你去吃X啦

范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光

河智媛遭爆難續約樂天！「三本柱」動向成焦點 禹洙漢露面全說了