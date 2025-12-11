江志豐鬧翻龍千玉！吵到媽媽都看不下去 冷戰互不往來

記者鄭尹翔／台北報導

歌手江志豐近日受訪回憶與親姐姐、同樣是台語歌壇重量級歌后的龍千玉，首次合作錄音的「驚人內幕」。他意外透露，姐弟倆第一次進錄音室就因音樂理念不合吵翻，甚至冷戰到不講話，最後還得請媽媽出面斡旋，才化解尷尬氣氛。

江志豐笑說，兩人當時住在不同樓層，「她下樓我就不上樓，吃飯也刻意不碰面」，氣氛僵到全家人都知道。而衝突主因，是龍千玉多年以招牌「龍式唱腔」深受粉絲喜愛，但江志豐建議她可以嘗試新的曲風、轉變唱法。理念差異瞬間引爆矛盾，讓錄音現場火花四射。

為了讓姐弟冰釋前嫌，媽媽親自出馬當和事佬，安排兩人坐下吃飯。江志豐當時也趁機向龍千玉解釋：「妳唱了一輩子的風格確實有忠實粉絲，但難道不想吸引更多年輕族群，開創新市場嗎？」他的觀點逐漸說服龍千玉。

沒想到，這場「吵出來」的理念碰撞，反而成了關鍵轉折。龍千玉嘗試新曲風後，不僅吸引更多年輕粉絲，也拓展了受眾族群。江志豐透露：「現在每次錄音前，她都會把新歌拿來給我聽。」他還打趣說，龍千玉早期的粉絲多是長輩，「年齡層若越來越高，那以後要唱給誰聽？」姐弟兩人的音樂互動也因此變得更加密切。

