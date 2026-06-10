江怡臻不競選連任！侯友宜惜才：相信她有自己的人生規劃
國民黨新北市議員江怡臻9日丟出震撼彈，宣布不競選土樹三鶯選區議員連任。由於她兼任藍營發言人，在地方、黨內及媒體都有很高聲量，此決定令新北市黨部相當錯愕。對此，新北市長侯友宜今受訪強調，江怡臻是認真、負責、不可多得的好人才，他相信這麼好的人才，一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻。
侯友宜今天（10日）在市府市政會議室接受媒體採訪，被問對江怡臻宣布不爭取連任，是否覺得很可惜，有什麼祝福或鼓勵的話想要對她說嗎？
侯友宜回應，江怡臻當議員這8年跟新北市政府並肩作戰，大家看到土樹三鶯，不管是在這個社福、交通的軌道建設，很多的大小建設都有她投入相當大的心力。尤其江怡臻是一個認真、負責、願意承擔責任的好議員，是不可多得的人才。
侯友宜強調，未來他相信江怡臻有自己的人生的規劃，他一定相信這麼好的人才，一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻，期待江怡臻做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為新北市做出最大的奉獻。
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