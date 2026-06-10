江怡臻不競選連任！認了「發布時手在抖」 親曝下一步

國民黨新北市議員江怡臻9日丟出震撼彈，宣布不競選土樹三鶯選區議員連任。由於她兼任藍營發言人，在地方、黨內及媒體都有很高聲量，此決定令新北市黨部相當錯愕。對此，江怡臻在網路節目上透露退選的心路歷程，表示棄選文章早已寫好一陣子，要發布時手還在抖。至於下一步，她表示有考量加入國民黨新北市長候選人李四川的競選團隊，更不排除布局2028立委選舉。

江怡臻宣布退選後，現身媒體人朱凱翔的政論節目《吃飽來打臉》。對於為何不參選，她表示這是一個真實的決定，自己思考非常久，坦言擔任兩屆議員收穫很多，其實爭取連任對自己來說是相對輕鬆的，不參選反而是更為艱難的決定，在很多因素考量下來，今年就先不參選。

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她透露，自己對人生的規劃是不希望一直只擔任民意代表。她過去在各公共事務領域工作最久不超過一年，而議員已是她做過最久的工作（7.5年），因此期許自己不要停留在同一個職位太久。

她坦言，棄選文章早已寫好一陣子，但要按發布時手還在抖，也相當捨不得；而決定不連任的最後一根稻草，她開玩笑說：「可能是老天爺跟我講說要走這樣的路。」

面對外界關心其未來動向，江怡臻澄清自己絕非要引退或離開政治工作。被問及是否會加入川伯團隊？江怡臻笑稱：「看川伯有沒有願意，搞不好人家看不上我，看誰把我撿走。」主持人追問，侯市府、川團隊或行政職是否可能是其未來考量？她回應，這些都會是考量之一，如果大家有意願、不嫌棄的話。而針對2028新北立委布局是否有排除？江怡臻則直言「沒有排除」。

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