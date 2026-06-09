江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手

九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。

江怡臻。（圖／中天新聞）

江怡臻今天在臉書發文表示，自己必須向大家宣布一個艱難的決定。經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，她將不參與2026年新北市議員選舉。自己下定決心之後，回顧至今這條從政路，充滿無盡感激。

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江怡臻說，憑藉著川伯腳踏實地的理工人精神，加上他的專業工程背景與豐富施政經驗，一定能帶領實幹實作的團隊，站在侯市長巨人的肩膀上，把土樹三鶯的每一項建設做到最好，不負選民所託。這八年的美好，她將永遠銘記在心，「謝謝您們，豐富了我的人生；謝謝您們，希望我們成就了更好的彼此，剩下不到兩百天的議員任期，我會更努力監督、更用心爭取，謝謝您們，我們一起，讓新北更好」。

黃揚明。（圖／中天新聞）

黃揚明今天在臉書發文表示，江怡臻的議員選區涵蓋2個立委選區，如果是要布局2028立委選戰，那麼江怡臻的決定是正確的。但綠營肯定會操作一波：「江怡臻對李四川選情沒信心，想選蘇巧慧選上市長後的立委補選，才會不連任議員。」等著瞧吧。

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