江怡臻促捷運聯開做社宅 公聽會聚焦 TOD 解居住壓力

（記者陳志仁／新北報導）長期關注居住正義的新北市議員江怡臻，今（26）日於新北市議會舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」，邀市府、專家與地方里長，共同探討 TOD（大眾運輸導向型發展）結合社會住宅政策；期透過捷運聯合開發機制提升社宅量能，回應青年、新婚家庭及弱勢族群的居住需求。

圖／新北市議員江怡臻今（26）日於新北市議會舉辦「新北市社會住宅現況與展望公聽會」。（新北市議員江怡臻提供）

本次公聽會吸引數十位民眾報名參與，新北市政府城鄉局長黃國峰、OURs 都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、社會住宅推動聯盟召集人孫一信，以及三峽龍埔里長陳椿瑩、龍恩里長黃家賢、樹林區樹人里長邱世昌、三福里張致遠里長、鶯歌區永昌里游武雄里長也共同與會。

黃國峰指出，新北市目前已完工及規劃興建中的社會住宅約 3.5 萬戶，包租代管 4.1 萬戶，租金補貼達 13.9 萬戶，其中土城、樹林、三峽、鶯歌地區社宅量能共 6,751 戶；未來除透過都更分回與容積獎勵持續增加社宅，也將在 TOD 回饋與公私協力開發模式中，要求開發商回饋增額價金，捐建社宅或折繳代金納入城鄉發展基金使用。

黃國峰提到，市府可跨局處合作提升社宅量能，例如捷運聯開案納入出租住宅規劃；以汐東線為例，為強調公益性，城鄉局已建議保留一定比例作為出租住宅，施工中的三鶯線，亦在兼顧財務平衡前提下，研議保留部分作社宅使用。

彭揚凱說，新北社宅政策已累積成果，未來關鍵在於「獎勵民間參與」。他以洛杉磯、首爾等城市為例，國際趨勢正朝向「公平性 TOD」，透過包容性分區與容積獎勵，引導開發案提供可負擔住宅落實社會公平與環境永續的雙重目標。

江怡臻強調，新北捷運七線齊發、八線規劃，沿線聯開案多由市府掌握，應在財務可行前提下，將部分住宅作為青年住宅或社宅出租，減少青年通勤與居住壓力；舉辦公聽會就是要讓民眾及專家的聲音，進一步讓政府聽見，未來將持續推動跨局處整合，提升新北居住政策整體格局。

