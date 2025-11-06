江怡臻喊話蘇巧慧對3件事表態 親蘇派議員反擊

民進黨籍親蘇派議員彭一書稍早反擊指蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修正、新北應該拿最多，非核家園態度也是只要可以解決核廢料、安全問題就不反對。（資料照，柯毓庭攝）

國民黨發言人兼黨籍議員江怡臻，要民進黨預定2026提名參選新北市長的人選蘇巧慧對《財劃法》修正、計畫型補助款被苛扣，以及台電送核二、核三重啟評估報告等意見表態，民進黨籍親蘇派議員彭一書稍早反擊指蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修正、新北應該拿最多，非核家園態度也是只要可以解決核廢料、安全問題就不反對，反指摘江怡臻要不要為財劃法修法出包道歉。

彭一書指出，蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，而且新北應該拿最多，但是立院國民黨團總召傅崐萁亂修《財劃法》，讓新北人均分配款變成全國最低，「連新北市長侯友宜市長都抱怨，反觀台北預計拿到的人均分配是新北的近兩倍，連新北市財政局長都說『看了會吐血』」。

廣告 廣告

彭一書指出，國民黨在立院把《財劃法》修法3分鐘送出委員會，分母還搞錯，12月三讀的過程反覆抽換提案，最後倉促通過，結果就出了大烏龍，把分母搞錯，讓分子加出來竟然不等於分母，還有345億因此發不出來，現在還要中央來幫忙擦屁股。

彭一書表示「江議員作為國民黨新任發言人，要不要先代表國民黨向國人道歉？」，至於非核家園，民進黨和蘇巧慧的態度一直很清楚，只要沒辦法處理核廢料，就不該拿民眾安全來賭，重啟老舊核電廠。未來也能夠解決核廢料和核電安全的核電，蘇巧慧也不反對。

【看原文連結】