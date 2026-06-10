江怡臻宣布不再參選連任 李四川：若有意願歡迎加入團隊

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李四川回應江怡臻宣布不再參選連任，肯定其對地方的貢獻，並表示未來若有意願，歡迎加入競選團隊。（圖／截自中天電視直播）

國民黨新北市議員江怡臻日前宣布不參與2026年新北市議員選舉，引發政壇關注，外界也揣測其未來動向。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（10）日表示，江怡臻是相當優秀的年輕政治人才，若有意願，歡迎加入競選團隊，一同為新北市努力。

江怡臻9日在臉書發文表示，經過一段時間沉澱與思考，基於個人生涯規劃，決定不投入2026年新北市議員選舉。她也感謝一路以來提攜、支持她的長官、夥伴及選民，並表示這些支持與信任是從政路上最珍貴的力量。

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對於江怡臻宣布不再尋求連任，李四川表示，江怡臻長期深耕土樹三鶯地區，對地方建設及公共事務投入許多心力，是國民黨相當優秀的年輕世代代表人物。他透露，將主動與江怡臻聯繫、交換意見。

李四川指出，未來競選團隊將廣納各界人才，若江怡臻有意願加入，絕對歡迎，也希望結合更多不分黨派的力量，共同為新北市發展努力。

新北市長侯友宜也表示，江怡臻擔任議員8年來，與市府密切合作，在土樹三鶯地區的社福、交通及軌道建設等議題上都有相當多貢獻，是一位認真負責、勇於承擔的民意代表。

侯友宜指出，優秀人才相當難得，相信江怡臻未來會依照自身規劃持續發揮影響力，並期待她在人生下一階段繼續為社會及新北市做出更多貢獻。

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