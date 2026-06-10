江怡臻宣布不拚連任！李四川招手：如果她有意願，到我的競辦來

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國民黨新北市議員江怡臻宣布不競選連任，李四川回應表示「如果她有意願，我絕對會結合所有不分黨派的力量，到我的競辦來」。（組合圖／李競辦，江怡臻臉書）

國民黨新北市議員江怡臻9日在臉書宣布，基於生涯規劃，將不參與2026年新北市議員選舉，為當地選情投下震撼彈！據傳，江怡臻下一步將會出任國民黨新北市長參選人李四川競辦發言人，全力輔選李四川。今（10）日上午李四川受訪時表示，「昨天她發表不參選連任，我會找她、邀請她來談一談，如果她有意願，我絕對會結合所有不分黨派的力量，到我的競辦來」。

對於江怡臻宣布不競選連任，侯友宜在市政會議後受訪表示，江怡臻當議員這8年跟新北市政府並肩作戰，看到土樹三鶯，不管是在這個社福、交通的軌道建設，很多的大小建設都有她投入相當大的心力。尤其她是一個認真、負責、願意承擔責任的好議員，她是一個人才，人才不可多得。

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侯友宜說，未來相信她自己有自己的人生的規劃，相信這麼好的人才，一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻，期待她做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為新北市做出最大的奉獻。

李四川則表示，「怡臻是我們國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也相當多。」並說「昨天她發表不參選連任，我會找她、邀請她來談一談，當然如果她有意願，我絕對會結合所有不分黨派的力量，到我的競辦來」。

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