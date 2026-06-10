江怡臻宣布不競選連任引熱議！侯友宜：不可多得人才，期待她做自己

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新北市長侯友宜受訪稱讚江怡臻是一個認真、負責、願意承擔責任的好議員。（圖／翻攝畫面）

國民黨新北市議員江怡臻9日在臉書宣布，基於生涯規劃，將不參與2026年新北市議員選舉，為當地選情投下震撼彈！對此，新北市長侯友宜今（10）日受訪稱讚江怡臻是一個認真、負責、願意承擔責任的好議員，「她是一個人才，人才不可多得」。並說「期待她做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為我們新北市做出最大的奉獻」。

江怡臻9日在臉書宣布不參與議員連任選舉，強調剩下不到兩百天的議員任期，會更努力監督、更用心爭取，「謝謝您們，我們一起，讓新北更好。」受到人口變動影響，江怡臻所在的第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員席次將自10席減少為9席，她的退出也牽動各黨派佈局。國民黨目前該選區有洪佳君、林金結、江怡臻、呂家愷及黃永昌5席議員，其中黃永昌因助理費案緩刑未獲提名。在江怡臻拋出不選消息後，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，由於提名作業已完成，她不選來得突然，將了解整體情況後再作出因應。

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對此，侯友宜在市政會議後受訪表示，江怡臻當議員這8年跟新北市政府並肩作戰，看到土樹三鶯，不管是在這個社福、交通的軌道建設，很多的大小建設都有她投入相當大的心力。尤其她是一個認真、負責、願意承擔責任的好議員，她是一個人才，人才不可多得。

侯友宜說，未來相信她自己有自己的人生的規劃，相信這麼好的人才，一定會再度的能夠為社會做出更高的奉獻，期待她做自己，規劃好未來人生，繼續為國家、為新北市做出最大的奉獻。

至於，國民黨新北市長參選人李四川最近講三重的台語發音「三重」被質疑唸錯，不是常見的「三重埔」，侯友宜回應說，這大家都有在講，不管你怎麼講，這兩種講法都有聽過，「三重」、「三重埔」他都有聽過。

侯友宜認為，其實這聽得懂最重要，聽得懂就好了。語言就是一個溝通，也是一個感情的連結，大家都聽得懂，大家都有在講，聽得懂就好了。

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