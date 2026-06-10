江怡臻宣布不連任議員震撼地方！ 侯友宜：盼她未來能續為國家貢獻

新北市長侯友宜。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 同樣是國民黨發言人的新北市議員江怡臻昨日拋出震撼彈，表示基於個人之生涯規劃，將不參與年底新北市議員選舉，結束她8年議員生涯。對此，新北市長侯友宜今日被問及此事時，肯定她這8年來為選區所做之努力，同時也希望未來能繼續為國家或新北市，做出更大的貢獻。

侯友宜今日出席市政會議後接受聯訪。針對江怡臻宣布不連任議員一事，侯友宜表示，江怡臻擔任議員八年來，與新北市政府並肩作戰，無論是在土城、樹林、三峽、鶯歌等區之社福、交通、軌道建設，乃至許多大大小小的市政建設上，都投入相當大的心力。她也肯定，江怡臻是一位認真負責、願意承擔責任的好議員。

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他強調，江怡臻是不可多得的人才，未來相信她會有自己的人生規劃；這麼好的人才，也一定能再度為社會做出更高的奉獻。侯友宜期待江怡臻做好未來規劃，繼續為國家、為新北市做出最大的貢獻。

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