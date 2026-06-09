江怡臻拋棄選震撼彈 不排除拚2028立委、加入李四川團隊也是選項





國民黨發言人、新北市第八選區議員江怡臻今天（9日）投下棄選連任的震撼彈後，隨即參與網路節目《吃飽來打臉》接受主持人朱凱翔專訪，親自揭露做出這項重大決定的背後心聲。江怡臻坦言這是一個非常真實且思考許久的決定，雖然宣布不連任的告別文章早就寫好一陣子，但剛剛要按下發布鍵時「手都還在抖」，內心充滿不捨。她透露，對自己而言，連任市議員其實是相對輕鬆的，不參選反而是更為艱難的抉擇，但她期許自己對公共事務的參與不要只停留在同一個職位太久，因此決定帶著這兩屆議員的具體政績勇敢向前走。

廣告 廣告

在訪談中，外界最關心的莫過於江怡臻退選後的下一步動向。當被主持人問及「會加入川伯團隊（李四川）或侯市府行政職嗎？」江怡臻大方回應，公共事務的參與有非常多面向，如果大家有意願、不嫌棄的話，「看川伯有沒有願意，也會是考量之一」。而面對主持人犀利追問「2028新北立委布局有排除嗎？」江怡臻更直言不諱地表示：「沒有排除。」為未來的政壇發展留下極大的想像空間。

此外，江怡臻也首度證實，該選區今年「席次減少」確實是促使她退選的關鍵考量因素之一。她分析指出，土城、樹林、三峽、鶯歌選區以往擁有10席議員，過去國民黨提名5席全壘打全上，外加1席友藍的無黨議員；然而今年因為林口選區人口增長迅速，導致第八選區的市議員席次將減少1席。

江怡臻進一步指出，在名額限縮的巨大壓力下，不僅現任議員每個人都表態要選，民眾黨也已經提名了議員候選人吳亞倫參戰。在綜合這些複雜的選情動態後，她認為國民黨的策略應該打得更加保守且穩健，因此自己選擇退出，希望在整體的藍白合作以及議員選舉上，能以最穩健的腳步為新北市長選舉創造更好的成績。（責任編輯：殷偵維）





更多上報報導

藍營新北震撼彈！江怡臻宣布放棄連任「不參與2026年議員選舉」

淡江大橋通車揭牌未邀侯友宜 議員質疑中央把新北當提款機

國民黨公布鄭麗文最新人事 牛煦庭任發言人、「饒舌歌手」掌新媒體部