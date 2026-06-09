江怡臻拋震撼彈 宣布不選2026年新北市議員

國民黨新北市議員江怡臻宣布不參與2026年新北市議員選舉。（圖：國民黨文傳會提供）

國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）無預警宣布，將不投入2026年新北市議員選舉，消息一出震撼政壇。她表示，這項決定並不是一時衝動，而是歷經長時間深思熟慮後，基於生涯規劃與個人因素所做出的選擇。

根據《自由時報》報導，談及不再爭取連任的原因，江怡臻指出，自己從未將民代工作視為人生唯一目標，也沒有家族政治背景，因此並不存在非參選不可的壓力。此外，2026年土城、樹林、三峽及鶯歌選區議員席次將減少1席，選戰勢必更加激烈，再加上家庭層面的考量，讓她最終做出退出選戰的決定。她強調雖然離開議會舞台，但未來仍會秉持初心，持續關注公共事務發展，並全力輔選國民黨新北市長參選人李四川及黨內同志。

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回顧8年議員生涯，江怡臻感謝一路上給予支持與協助的長官、夥伴及選民，認為自己能夠為地方爭取建設、替民眾發聲，是一段珍貴且難忘的經歷。她也特別點名感謝新北市長侯友宜、前總統馬英九及前新北市長朱立倫，在從政初期給予提攜與歷練，讓她建立更宏觀的視野與政治歷練。至於未來規劃，她表示，目前還沒有明確方向，除了持續擔任國民黨發言人，也計畫趁著暑假與家人到日本玩，思考人生下一階段的道路。

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