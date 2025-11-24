江怡臻提蘇巧慧談「小橘書」說這句 議員曝真相狠打臉：不要再造謠

即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委蘇巧慧今（24）日上午向國防部副部長柏鴻輝、內政部長劉世芳質詢，內容則為俗稱「小橘書」、新版「台灣全民安全指引」全民國防手冊時，她強調，現在手冊被攻擊成這是一本要宣示作戰、需要丟回收桶的狀況，反映沒有處理錯假訊息的應對。豈料，國民黨新北市議員江怡臻卻在臉書說，對方在談認知作戰，對此，民進黨新北市議員彭一書還原真相，並開嗆不要再造謠！

蘇巧慧今日就「小橘書」質詢柏鴻輝、劉世芳時認為，現在手冊被攻擊成這是一本要宣示作戰、需要丟回收桶的狀況，反映沒有處理錯假訊息的應對；劉世芳則指出，提供錯誤訊息的人可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年都有地震或天災，身處台灣如此多災多難的國家，要不要看手冊的內容？

同時，劉世芳也分析，提供這些訊息的人要嘛是公主病，要嘛就是王子病，可能是在無塵室長大，但所有台灣人都不是公主或王子，希望先看內容再決定要不要丟到回收桶。

不過，江怡臻不僅在臉書稱蘇巧慧說，民眾把「小橘書」丟回收，正好凸顯「小橘書」欠缺應對認知作戰的內容，表面上像是在檢討「小橘書」未盡完善，其實等於教訓老百姓，沒有判斷力，會丟回收，都是被認知作戰，「更扯的是劉世芳，還順著蘇巧慧的話，說會把『小橘書』丟掉的人『要嘛是公主病，要嘛就是王子病』」。

對此，彭一書也在臉書回擊江怡臻，並要求對方「不要再造謠！」，他說蘇巧慧沒講的話不要憑空捏造好嗎？

彭一書提到，首先蘇巧慧的質詢是在要求國防部、內政部要將「如何辨識錯假訊息」的相關資訊放入手冊中，供大眾參考依循；劉世芳則是在針對「散佈錯假訊息者」進行回應。

綜合上述，彭一書說到，蘇巧慧從頭到尾，都沒有提到手冊缺乏「認知作戰」，更沒有人攻擊老百姓，「不知道怡臻議員是聽不懂質詢，還是也被錯假訊息影響？」。

最後，彭一書向江怡臻喊話，「身為國民黨發言人，應該要善用立法院的直播資源，好好聽完質詢再發文，加油！好嗎？」。





